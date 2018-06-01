Более чем в два раза вырастет количество комплексов автофиксации нарушений на дорогах Приангарья

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Более чем в два раза вырастет количество комплексов автофиксации нарушений на автомобильных дорогах Приангарья.

Как отмечают в пресс-службе правительства Иркутской области, один из основных видов нарушений ПДД на автодорогах региона – превышение скоростного режима. Сегодня в муниципалитетах региона установлено и эксплуатируется 44 комплекса фото-, видеофиксации нарушений ПДД. За четыре месяца они зафиксировали почти 66 тысяч нарушений правил, выписано штрафов на сумму более 51 млн рублей. За пять месяцев количество нарушений ПДД превысило уже 100 тысяч случаев. Эти цифры прозвучали на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел председатель регионального правительства Руслан Болотов.

Как он сообщил, во втором полугодии 2018 года в рамках полномочий министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на региональных дорогах будут установлены еще пять комплексов фото-, видеофиксации. А в рамках проекта «Безопасный город», курируемого министерством имущественных отношений, до конца 2018-го-начала 2019-го годов дополнительно планируется установить еще 60 комплексов. Суммарно в регионе будет 110 комплексов фиксации.