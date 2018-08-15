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15.08.2018

Более чем вдвое вырос пассажиропоток дневного экспресса Иркутск-Улан-Удэ

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - За семь месяцев 2018 года скорым поездом № 150/149 Иркутск-Улан-Удэ перевезено 66,4 тысячи пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Как отмечают в пресс-службе ВСЖД, чаще всего пассажиры выбирают поездки в вагонах с местами для сидения. Услугой проезда в этой категории вагонов воспользовались 38,5 тысячи человек. В плацкартных вагонах перевезены 21 тысяча пассажиров, в купейных – 6,9 тысячи пассажиров.

По оценке специалистов Федеральной пассажирской компании, популярности дневного экспресса способствует оптимально подобранное расписание и стоимость проезда. Эти изменения проводятся на основании маркетинговых исследований и пожеланий пассажиров. Кроме того, в состав поезда включены комфортабельные вагоны с местами для сидения. Эти вагоны оборудованы кондиционерами и экологически чистыми санитарными комплексами, а также устройствами для зарядки портативной техники в пути следования.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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