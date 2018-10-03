|Транспорт
|04.10.2018
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Более двух миллионов рублей из областного бюджета потратят на проект ремонта дороги в Ольхонском районе
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Ольхонский район, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о проведении открытого конкурса по выбору подрядчика для разработки проекта ремонта дороги "Баяндай – Еланцы – Хужир" на участке км 74+000 – км 82+050 в Ольхонском районе.
На указанные цели из бюджета Иркутской области будет выделено 2 467 164 рубля. Завершить разработку проектной документации планируется до 30 апреля 2019 года.
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