Более трех миллиардов рублей планируется потратить на строительство 10 километров трассы Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе

Куйтунский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Упрдор «Прибайкалье» сообщает о проведении закрытого аукциона по выбору подрядчика для строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на участке 1545-1555 км в Куйтунском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 миллиарда 154 миллиона 59 тысяч 815 рублей. Участие в закрытом аукционе могут принять члены саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства. Финансирование контракта будет осуществляться из средств федерального бюджета. Работы по строительству и реконструкции участка автодороги должны быть завершены до 15 ноября 2021 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 февраля по адресу: Иркутск, ул. Бабушкина, д. 14, каб. 8. Итоги аукциона будут подведены 10 марта в 10:00.