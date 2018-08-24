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24.08.2018

Черемховский райсуд лишил водительских прав наркозависимого жителя села Узкий Луг

Черемховский район, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Черемховский районный суд по инициативе транспортной прокуратуры лишил водительских прав наркозависимого жителя села Узкий Луг Черемховского района.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что 28 мая 2018 года Черемховский горсуд оштрафовал мужчину за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, с которыми он был задержан сотрудниками транспортной полиции в районе железнодорожного вокзала станции Черемхово ВСЖД.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, было установлено, что житель села страдает зависимостью от наркотических средств, нуждается в лечении, медицинской и социальной реабилитации.  При этом у него имелось водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами категорий «В» и «С». Между тем, наличие такого заболевания является медицинским противопоказанием к вождению.

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