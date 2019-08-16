Четыре спортшколы Иркутской области получили новые автобусы для перевозки детей

Иркутск, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 18 августа вручил ключи от четырех новых автобусов руководителям областных спортивных учреждений. Автобусы были приобретены в рамках реализации на территории Приангарья проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». - В Иркутской области в последнее время особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. Я хотел бы пожелать вам, чтобы всё, что делается сегодня для детей, воплотилось не только в хорошие результаты, медали и рекорды, а чтобы вы стали спортивными людьми на всю жизнь, чтобы со спортом не расставались никогда и были примером для всех. Надеюсь, что новые автобусы будут способствовать более эффективной подготовке и обеспечат ваше участие в соревнованиях, - обратился к юным спортсменам глава региона. Автобусы, которые полностью соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей, получили областные спортивные школы олимпийского резерва «Рекорд» и «Юный динамовец», спортивная школа «Тамир» имени И.И. Тыхреновой в поселке Усть-Ордынский и областное Училище олимпийского резерва в Ангарске. Наличие автобусов позволит повысить качество тренировочного процесса, так как спортсменам будет легче добраться к местам проведения тренировочных и спортивных мероприятий. На покупку автобусов было направлено более 8 млн рублей из федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба губернатора. - От лица своих коллег, спортсменов и их родителей выражаю огромную благодарность за такой подарок, и автобусы – это только один из подарков. У нас действуют проект «Спорт – норма жизни» и государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Моя школа получила по ним не только автобус, но и экипировку, необходимое спортивное оборудование и инвентарь, - поблагодарил директор областной спортивной школы «Тамир» имени И.И. Тыхреновой Павел Сендыхеев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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