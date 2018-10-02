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03.10.2018

Четыре затонувших судна поднимут со дна Байкала и ближайших рек в Бурятии

Бурятия, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На озере Байкал и впадающих в него реках вскоре начнутся работы по подъему затонувших барж и теплохода. Работы планируется закончить весной 2019 года, сообщает RosTender.info.

Объединенная дирекция Баргузинского природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка объявила тендер на подъем и утилизацию плавсредств. На эти цели из федерального бюджета и средств учреждения выделено 5 млн рублей.

Согласно материалам тендера, предстоит поднять 4 судна. Среди них две грузовые баржи длиной 45 и 36 метров, затонувшие у мыса Кабаний вблизи полевой базы Давша и у берега северного изголовья мыса Святой Нос недалеко от поселка Усть-Баргузин.

С берега реки Громотухи предстоит убрать теплоход проекта 1439 «КЖ», а с берега реки Кедровая около залива Чивыркуйский – еще одну баржу грузоподъемностью 200 тонн. Подрядчик должен поднять затопленные суда, разрезать и вывести их на утилизацию, а также очистить дно и берега от наносов мусора и металлического лома.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 октября, а 22 октября планируется подвести его итоги. Победитель должен будет завершить все работы к 15 апреля 2019 года.

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