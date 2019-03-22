Депутат Госдумы Андрей Чернышев – о транспортной недоступности Киренского района

Киренский район, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Андрей Чернышев подготовил очередное обращение в правительство Приангарья с просьбой ускорить процесс включения Киренского района в областную программу по субсидированию пассажирских авиаперевозок. Об этом он сообщил на своей странице в Фэйсбуке.

– «Только самолетом можно долететь». Эта строчка из известной песни точно характеризует текущую ситуацию с транспортной доступностью Киренского района, а точнее его НЕдоступностью. Это единственная из северных территорий, на которую не распространяется действие программы по субсидированию перевозок воздушным транспортом, – пишет депутат.

Ранее он обращался в правительство Иркутской области с запросом о включении Киренского района в государственную программу «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы и, по его словам, получил отрицательный ответ.

Запустить автобусный маршрут «Киренск-Иркутск», говорит Андрей Чернышев, тоже нет возможности.

– В ответе на мое обращение министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов отмечает, что в настоящее время отдельные участки автомобильных дорог до Киренска не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения. Поэтому вопрос установления автобусного маршрута «Киренск – Иркутск» может быть рассмотрен министерством после приведения дорог в надлежащее состояние, – цитирует депутат ответ из облправительства.

Напомним, местные власти не раз обсуждали с региональными проблему доступности транспорта и связи в Киренском районе и просили включить авиарейс Киренск-Иркутск в список субсидируемых ввиду отсутствия у района альтернативного транспортного сообщения с областным центром. Положительного решения по этому вопросу пока нет.