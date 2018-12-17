Депутатам ЗС Приангарья озвучили несколько вариантов строительства путепровода в Куйтуне

Куйтунский район, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ответ на парламентский запрос в адрес губернатора Иркутской области о необходимости принятия незамедлительных мер по проектированию и строительству путепровода и надземного пешеходного перехода через железную дорогу в поселке Куйтун рассмотрен на заседании комитета по собственности и экономической политике Заксобрания.

Заседание комитета прошло под председательством Николая Труфанова, отмечают в пресс-службе областного парламента. В его работе также принял участие вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров.

Парламентский запрос был инициирован группой депутатов в связи с тем, что участок автомобильной дороги в Куйтуне разделяет железнодорожный переезд. Часто возникают ситуации, когда переезд закрывают на несколько часов, а иногда и дней. В таких случаях без доступа к районному центру остаются жители нескольких поселков. Не могут своевременно прибыть на вызов автомобили скорой помощи и пожарной службы. Сейчас в Куйтуне ведется строительство школы на 750 учащихся, как следствие, возникает проблема своевременной доставки детей в учебное заведение.

Как пояснила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, вдоль автомобильной дороги расположена плотная жилая застройка, что затрудняет строительство путепровода и надземного пешеходного перехода. Кроме того, возведение путепровода не предусмотрено в госпрограмме области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы, а также схемой территориального планирования Иркутской области. Этот участок не числится и в перечне аварийно-опасных участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденном распоряжением министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

В соответствии с запросом, было проработано несколько вариантов строительства перехода. Наиболее перспективным вариантом пока назван «Западный», его стоимость по предварительным расчетам может составить около 300 млн. рублей. По другим вариантам, которые также находятся на рассмотрении, строительство виадука может обойтись в 600-680 млн рублей. Срок оформления документации в любом случае составит не менее полутора лет. Важно, что вопрос должен решаться во взаимодействии с администрацией муниципального образования.

Члены комитета рекомендовали рассмотреть парламентский запрос на сессии областного парламента, которая состоится 18 декабря и продолжить работу по нему с привлечением муниципальных образований.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект федерального закона «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации» и рекомендовали сессии областного парламента утвердить положительный отзыв на данный законопроект. В случае принятия закона опыт реновации, который был реализован в Москве, будет распространён на другие регионы страны.

Также, в рамках работы комитета, депутаты поддержали проект постановления «О плане законопроектных работ Иркутской области на 2019 год» и награждение почетными грамотами Натальи Ващенковой и Юрия Кибирева.