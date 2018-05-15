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16.05.2018

Депутаты потребовали у правительства региона отремонтировать дорогу Тайшет-Чуна-Братск

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области одобрен парламентский запрос к правительству региона о ремонте трассы Тайшет-Чуна-Братск. Вопрос обсуждался в Иркутске 16 мая.

Инициатором запроса выступила вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова. Она рассказала, что после того, как в прошлом году был достроен участок этой дороги, поток автотранспорта на ней значительно возрос. Это привело к тому, что трасса стала разрушаться еще быстрее, чем раньше, в весеннюю и осеннюю распутицу отдельные отрезки между Чуной и Тайшетом становятся почти непроезжими. При этом в аварийном состоянии находится еще и несколько мостов на этом маршруте, что значительно осложняет движение по маршруту Чуна-Иркутск.

Наталья Дикусарова также отметила, что к одному из поселений до сих пор нет обещанного съезда. Также остро необходим выезд на федеральную трассу в Тайшетском районе. По словам депутата, выделенных в этом году из областного бюджета средств недостаточно, нужно еще 50 млн рублей.

Депутаты поддержали инициативу Натальи Дикусаровой, запрос адресован председателю правительства Иркутской области Руслану Болотову.

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