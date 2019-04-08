|Транспорт
|08.04.2019
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Реконструкция Байкальского тракта продолжается: еще один 10-километровый участок будет спроектирован до конца года
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Иркутский район, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области объявила о проведении электронного аукциона, победитель которого получит право на разработку проектной документации для ремонта 10-километрового участка Байкальского тракта в Иркутском районе.
На эти цели из бюджета Приангарья планируется выделить 6 029 429 рублей по госпрограмме "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2019—2024 годы". Подрядчик должен будет до 10 декабря 2019 года разработать проект ремонта автомобильной дороги "Иркутск - Листвянка" на участке с 32 по 42 километр в Иркутском районе. При этом необходимо будет предусмотреть ремонт дорожных примыканий и пересечений, а также мостовых переходов через реки Бурдаковка, Бурдугуз, Грязнуха и Бутырка.
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