Реконструкция Байкальского тракта продолжается: еще один 10-километровый участок будет спроектирован до конца года

Иркутский район, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области объявила о проведении электронного аукциона, победитель которого получит право на разработку проектной документации для ремонта 10-километрового участка Байкальского тракта в Иркутском районе.

На эти цели из бюджета Приангарья планируется выделить 6 029 429 рублей по госпрограмме "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2019—2024 годы". Подрядчик должен будет до 10 декабря 2019 года разработать проект ремонта автомобильной дороги "Иркутск - Листвянка" на участке с 32 по 42 километр в Иркутском районе. При этом необходимо будет предусмотреть ремонт дорожных примыканий и пересечений, а также мостовых переходов через реки Бурдаковка, Бурдугуз, Грязнуха и Бутырка.



Заявки на участие в торгах принимаются до 24 апреля. Электронный аукцион состоится 29 апреля в 09:30 на площадке РТС-тендер.