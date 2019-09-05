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05.09.2019

Для Иркутской области закупят два реанимобиля и больше 30 машин экстренной медпомощи

Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), -  Парк автомобилей скорой медицинской помощи Иркутской области до конца 2019 года пополнится 34 новыми машинами. Средства на их приобретение выделены из резервного фонда правительства РФ. В целом по стране сумма составляет 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Из 34 новых автомобилей – 32 машины класса «B» и две машины – класса «С».

Напомним, в 2016 году в рамках федеральной программы поддержки автомобильной промышленности в Иркутскую область поступило 39 автомобилей класса «В» и «С». В 2017 году в область поставлено 17 автомобилей класса «В». В прошлом году для нужд Иркутской области распределено 10 машины скорой помощи.

Кроме того, в 2017-2018 годах из бюджета Иркутской области выделены средства в сумме 282 млн рублей на приобретение 204 автомобилей класса «А» высокой проходимости.

В конце 2018 года, учитывая потребность медицинских организаций региона в скорых классов «В» и «С из регионального бюджета выделено 139,5 млн рублей для приобретения 46 машины классов «В» и «С» (40 и шесть машин соответственно).

СПРАВКА:

  • Класс А – автомобиль для транспортировки пациентов, предположительно не являющихся экстренными, в сопровождении медицинского персонала.
  • Класс B – автомобиль экстренной медицинской помощи, предназначенный для пациентов на догоспитальном этапе.
  • Класс С – реанимобиль.

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