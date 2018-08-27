Для посёлков Иркутской области купили 13 новых пожарных машин

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 28 августа передал ключи от 13 новых автоцистерн пожарно-спасательной службе региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Новые пожарные автоцистерны направлены в пожарные части посёлков Балахнинский, Магистральный, Новая Игирма, Лесогорск, Октябрьский, Шумский, Забитуй, Тыреть, Вихоревка, Худоеланское, Олонки, Култук, Квиток. Ещё один автомобиль в конце недели получит пожарная часть Свирска.

На покупку техники из областного бюджета потратили 90,3 млн рублей. Новые автомобили имеют повышенную проходимость, что позволяет им добираться в самые труднодоступные районы. Они полностью укомплектованы специальным оборудованием и имеют все необходимое для эффективной работы.