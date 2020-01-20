Для пострадавших от паводка районов Иркутской области закупили 11 автобусов

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новые автобусы для пассажирских перевозок, закупленные при поддержке депутатов Законодательного собрания, направлены в муниципальные образования Иркутской области, пострадавшие в результате летнего паводка. В церемонии вручения ключей принял участие председатель областного парламента Сергей Сокол, сообщает пресс-служба ЗС.

Как напомнил спикер Заксобрания, когда стали понятны реальные масштабы ущерба от наводнения, депутаты совместно с Ассоциацией муниципальных образований региона предложили открыть благотворительный счёт для помощи пострадавшим территориям. На этот счёт поступали денежные перечисления со всей страны – от предпринимателей, небольших и крупных компаний и просто от неравнодушных граждан. Всего было собрано свыше 20 млн рублей.

После совместных совещаний с мэрами муниципальных образований было принято решение использовать эти средства на приобретение автобусов для всех территорий, пострадавших от паводка. Всего было закуплено 11 машин марки ГАЗель, которые будут перевозить жителей Тулунского района и Тулуна, Нижнеудинска и Нижнеудинского района, Куйтунского, Чунского, Шелеховского, Зиминского районов, а также Новостроевского МО в Черемховском районе. Кроме того, Законодательное собрание Иркутской области помогло дополнительно укомплектовать все автобусы сезонной резиной.