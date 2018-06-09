Для школ Иркутского района купили 13 новых автобусов

Иркутский район, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Для школ Иркутского района приобрели 13 новых автобусов для перевозки детей. Транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС, ремнями безопасности на каждом сидении, аптечками и огнетушителями. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Автобусы приобретены за счет средств областного бюджета при софинансировании из бюджета Иркутского района. На маршруты техника выйдет с началом нового учебного года.

Новые автобусы получили те школы, где потребность в дополнительном транспорте стояла особенно остро. В частности, уже третий автобус получила новая школа посёлка Молодежный, где с 1 сентября начнут учиться 1275 детей. Чтобы обеспечить их подвоз из Молодежного и Ушаковского муниципальных образований, из поселений и садоводств Байкальского тракта всего требуется шесть автобусов.

После передачи техники парк школьных автобусов в Иркутском районе составляет 85 транспортных единиц. В 2017 году было закуплено 20 школьных автобусов. До конца 2018 года запланировано приобрести еще два транспортных средства, говорят в администрации Иркутского района.