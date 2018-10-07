Для жителей «Современника» утвердили временное расписание маршруток до Иркутска

Иркутский район, Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне «Современник», который находится в пригороде Иркутска, провели встречу с местными жителями, представителями местной администрации, представителем перевозчика и министерства. Сформировано расписание временных автобусов до областного центра, сообщил Телеинформу депутат думы Дзержинского МО, куда входит «Современник», Андрей Бабак.

С 9 октября временный перевозчик будет работать с 6:30. В таком режиме жителей микрорайона будут возить в Иркутск до официального объявления перевозчика. Последний автобус, предварительно, назначен на 19:00, в дальнейшем будут ориентироваться по пассажиропотоку.

Как пояснил Андрей Бабак, жители «Современника» составили анкету-опросник для пассажиров, с целью определения пассажиропотока, корректировки расписания под население.

Напомним, автобусы из «Современника» до Иркутска перестали ходить с 1 октября, когда закончилось соглашение Минтранса со старым перевозчиком, обслуживавшим маршрут около полутора лет. Индивидуальный предприниматель, чьи автобусы ходили из «Современника», отказался от дальнейшей работы, поскольку маршрут экономически невыгоден. Тендер на выбор нового перевозчика должен пройти только 16 октября, в этом случае официально автобусы смогут выйти на линию не раньше ноября 2018 года.

До конечной остановки маршрута №98 жителям «Современника» необходимо преодолеть около 700 метров вдоль Голоустнеского тракта, при этом обочина не оборудована для пешеходов, вдоль дороги нет ограждений, потому этот путь не безопасен.

Решение о продлении маршрута, который обычно ходит в Иркутск от окраины поселка Дзержинск, приняли 4 октября. Транспорт вышел на линию на следующий день.