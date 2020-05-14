До 31 июня в Ленинском округе Иркутска изменится схема движения общественного транспорта

Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 18 мая по 31 июня изменится схема движения общественного транспорта в Ленинском округе Иркутска. Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети и технического водопровода по улице Сибирских Партизан и временным закрытием движения транспорта по улице Сибирских Партизан на участках: от улицы Марии Ульяновой до улицы Шпачека и от улицы Макаренко до переулка Пулковского. Как сообщает пресс-служба администрации города, движение муниципальных маршрутов № 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 57 будут проходить следующим образом: при следовании в сторону пос. Боково: после ул. Мира – по ул. Новаторов и далее по маршрутам;

при следовании в центр: после ул. Новаторов – по улицам Мира, Муравьева, Сибирских Партизан и далее по маршрутам. Также будут перенесены остановки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок № 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 46, 57: остановка «ул. Марии Ульяновой» (при следовании в пос. Боково): с ул. Марии Ульяновой на ул. Мира – на место существующей остановки «ул. Марии Ульяновой» муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок № 10;

остановка «ул. Жукова» (при следовании в пос. Боково): с ул. Сибирских Партизан на ул. Мира – на место существующей остановки «ул. Мира» муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок № 10;

остановка «Кафе» (при следовании в пос. Боково): с ул. Сибирских Партизан на ул. Мира – к строению № 108 (заездной карман в районе детского сада);

остановка «АЗС» (при следовании в пос. Боково): с ул. Сибирских Партизан на ул. Новаторов – на место существующей остановки «АЗС» муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок № 10;

остановка «АЗС» (при следовании из пос. Боково): с ул. Сибирских Партизан на ул. Новаторов – к строению № 3 (в районе ограждений административного здания). Движение муниципальных маршрутов № 24, 26 при следовании к ул. Новаторов после ул. Мира будут направлены по улицам Муравьева, Авиастроителей и далее по маршрутам. При следовании к ул. Новаторов будут перенесены остановки: остановка «ул. Марии Ульяновой»: с ул. Марии Ульяновой на ул. Мира – на место существующей остановки «ул. Марии Ульяновой» муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок № 10;

остановка «Стадион»: вперед по ходу движения – к строению № 4 по ул. Авиастроителей. Кроме того, движение муниципального маршрута № 46 будет проходить следующим образом: при следовании к Иркутскому авиазаводу: после ул. Крымской – по улицам Шпачека, Ползунова, Авиастроителей и далее по маршруту;

при следовании от Иркутского авиазавода: после ул. Новаторов – по улицам Авиастроителей, Ползунова и далее по маршруту. Также будут исключены остановки: «Кафе», «АЗС» (в обоих направлениях) и «ул. Жукова» (в сторону Иркутского авиазавода), расположенные на ул. Сибирских Партизан. Вместо них будут остановки: «Стадион», «Баня» (в обоих направлениях) по ул. Авиастроителей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

иркутск Тэги: View the discussion thread.