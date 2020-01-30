До марта частично приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем

Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в том числе, в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог (следует через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия (следует через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия).

Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва – Пекин.

В компании отмечают, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, можно будет вернуть без удержания сборов и плат.