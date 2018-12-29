До трех часов ночи будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы в Иркутске 31 декабря

Иркутск, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В новогоднюю ночь работа общественного транспорта в Иркутске продлена до трех часов ночи. Развозить горожан после праздничных мероприятий будут муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи.

В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать автобусные маршруты №6, 8, 9, 13, 27, 28Р, 30, 33 и 37. Также на линию выйдут трамваи №1, 4 и 5 и троллейбусы №3, 4, 7 и 8.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, весь остальной транспорт будет работать по обычному расписанию выходного дня.

1 января 2019 года муниципальный транспорт выйдет на линию в 8:00, наиболее востребованные маршруты трамваев и троллейбусов будут работать до 23:00. Со 2 по 8 января 2019 года выход на линии автобусов, троллейбусов и трамваев будет осуществляться по расписанию выходного дня.