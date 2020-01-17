Дорогу от иркутской Синюшки до Юго-Западного планируют расширить

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проезжую часть дороги от иркутского микрорайона Синюшина гора до микрорайона Юго-Западный через микрорайон Луговое планируют расширить. Об этом сообщается на странице депутата думы Иркутска Григория Вакуленко в соцсетях.

Совещание по этому вопросу состоялось 13 января. В 2020 году планируется произвести работы по переводу земель для расширения проезжей части, прилегающей к федеральной трассе Р-258 «Байкал», чтобы была возможность расширить Култукский тракт до четырех-шести полос движения в зависимости от того, насколько это будет возможно.

На втором этапе, в 2021-2023 годах, запланировано проведение конкурсов по проектно-изыскательным работам, что по срокам занимает около трех лет. К началу 2024 года предполагается разработать ПСД проекта, а в 2025 году – начать расширение дороги. Эти работы планируют завершить в 2026-2027 годах.

– Прошу заметить, что проект весьма глобальный и сложный – именно поэтому занимает много времени и рассчитан на долгосрочный период, – пишет Григорий Вакуленко – Наша же задача в настоящее время – ускорить процедуру перевода земель, чем мы сейчас и начали заниматься. Это необходимо для того, чтобы успеть войти с этой инициативой в федеральный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».