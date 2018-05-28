Дорогу в Светлом поставят на баланс Иркутска

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска возьмёт на баланс бесхозную дорогу в микрорайон Светлый. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее стало известно, что часть дороги к грузовому аэропорту по улице Байкальская нуждается в комплексном ремонте. При этом владельца у неё длительное время не было.

Для того, чтобы администрация города признала дорогу муниципальной, прокуратура направила представление в мэрию. Сейчас власти города занимаются постановкой объекта на учёт.