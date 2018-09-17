Дорожники Приангарья готовятся к зимнему периоду содержания федеральных автодорог

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На федеральных автодорогах Иркутской области проводится комплекс мероприятий по подготовке к эксплуатации в зимний период. Уже заготовлена половина от запланированного запаса противогололедных материалов, для отслеживания ситуации на трассах работают 50 метеостанций и 86 видеокамер.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», подрядные организации переведены на зимний режим работы: организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийных бригад и руководителей структурных подразделений.

В числе первоочередных задач – подготовка противогололедных материалов, на сегодняшний день подрядными организациями заготовлено 50% от необходимого запаса: 37 тысяч кубометров песка и 25 тысяч тонн песко-соляной смеси. Стопроцентный запас реагентов должен быть заготовлен к 1 ноября 2018 года. Также дорожники готовят к работе в зимних условиях и дорожную технику, для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» будет задействовано более 220 единиц.

На самых проблемных участках дорог (спуски-подъемы, сужения и пр.) проведены мероприятия по обеспечению свободного проезда по ним при ухудшении дорожной обстановки; при возникновении ЧС и в период действия опасных метеорологический явлений в ФКУ Упрдор «Прибайкалье» разработаны схемы объездных маршрутов и определены площадки (участков дорог) для временных стоянок автотранспорта.

Также заключены соглашения о порядке взаимодействия по повышению безопасности дорожного движения с УГИБДД МВД по Иркутской области с ФКУ ЦУКС МЧС по Иркутской области, с администрациями муниципальных образований, по территории которых проходят федеральные трассы Приангарья.

КООРДИНАТЫ:

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного Управления автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск ФДА: 8 (3952) 29-21-39, 208-700, 8-914-899-35-35.