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14.08.2018

Дорожники в Зиминском районе планируют откапиталить участок федеральной трассы раньше срока

Зиминский район, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Капитальный ремонт семикилометрового участка трассы Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе ведется с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

По данным ведомства, на отрезке с 1595-го по 1601-й километры в настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна, замене существующих железобетонных труб на металлические гофрированные, устройство дорожной конструкции с заменой и усилением нижних слоев основания из асфальтогранулобетонной смеси.

В ходе ремонта для устройства верхнего слоя покрытия проезжей части будет использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, отличающийся высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками. Кроме того, для обеспечения отвода поверхностных вод от земляного полотна и переувлажнения дорожники выполнят работы по восстановлению водоотводных сооружений и устройству водосбросов.

Также для комфорта жителей будут обустроены две автобусных остановки с автономным электроосвещением, пешеходными переходами и шумовыми полосами. Кроме того, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики, более километра барьерного ограждения, нанесут горизонтальную дорожную разметку, а также выполнят работы по устройству почти трех километров линий электроосвещения.

СПРАВКА:

  • Автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» проходит по территории Иркутской области от 800-го метра 1166 километра (граница с Красноярским краем) до 1867 километра (Иркутск), соединяя магистральное направление автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал». Общая протяженность дороги в Иркутской области 751,3 км.

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