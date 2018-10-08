|Транспорт
|08.10.2018
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Два автомобильных моста реконструируют в Иркутской области
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Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области объявлено два тендера на строительство мостов – через реку Куда в Иркутском районе и реку Гербилак в Казачинско-Ленском районе. Из бюджета Иркутской области на эти цели направлено около 450 миллионов рублей, сообщает RosTender.info.
Стоимость работ по
Первый мост должен быть сдан в эксплуатацию до 30 сентября 2020 года, а второй – не позднее 30 октября 2019 года.
Заявки на участие в обоих тендерах принимаются до 22 октября, а 1 ноября планируется подвести их итоги. Заказчиком работ выступает Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.
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