Два автомобильных моста реконструируют в Иркутской области

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области объявлено два тендера на строительство мостов – через реку Куда в Иркутском районе и реку Гербилак в Казачинско-Ленском районе. Из бюджета Иркутской области на эти цели направлено около 450 миллионов рублей, сообщает RosTender.info.

Стоимость работ по реконструкции моста через Куду оценивается в 345 млн. рублей. Подрядчику предстоит привести в порядок железобетонный мост длиной 134 метра на 15 километре автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда и подходы к нему. Ширина проезжей части после реконструкции составит 10 метров, говорится в материалах тендера.

Реконструкция мостового переход а через Гербилак на 201 километре дороги Усть-Кут-Уоян в Казачинско-Ленском районе Иркутской области оценена в 96,8 млн. рублей.

Первый мост должен быть сдан в эксплуатацию до 30 сентября 2020 года, а второй – не позднее 30 октября 2019 года.

Заявки на участие в обоих тендерах принимаются до 22 октября, а 1 ноября планируется подвести их итоги. Заказчиком работ выступает Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.