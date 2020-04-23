Две станции техобслуживания в Иркутске бесплатно проводят диагностику и ремонт машин скорой помощи

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске станции техобслуживания «G-Energy» и «Айболит» запустили акцию по бесплатной диагностике и ремонту автомобилей скорой медицинской помощи. Как рассказали Телеинформу представители СТО, на обслуживание приезжает в среднем одна скорая в несколько дней.

– У нас эта акция действует уже около месяца. В Иркутске около сотни машин скорой помощи, приезжают они регулярно, как приходит время. У этих автомобилей свои нормы пробега, как откатают пять тысяч километров, так и приезжают на техобслуживание, – рассказывают сотрудники СТО.

Станция «G-Energy» принимает автомобили скорой помощи по улице Полярная, 3. СТО «Айболит» находится на Павловском рынке – по улице Баррикад, 2.