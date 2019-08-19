Движение через железнодорожные переезды по улице Мира в Иркутске будет ограничено в ночь с 19 на 20 августа

Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожных переездах «Мелькомбинат» и «Нефтебаза», расположенных по улице Мира в Иркутске, в ночь с 19 на 20 августа будут проводиться ремонтные работы (замена резинокордовых настилов).

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, движение автотранспортных средств будет ограничено и осуществляться по половине проезжей части с 23:00 19 августа до 05:00 20 августа. Время указано местное.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.