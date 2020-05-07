Движение через железнодорожный переезд в поселке Култук ограничат 13 и 15 мая

Слюдянский район, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожном переезде 5302 км ВСЖД, расположенном в поселке Култук Иркутской области на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук – Монды, 13 и 15 мая пройдет ремонт путей. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

В связи с ремонтом движение транспорта через переезд будет закрыто с 07:10 до 20:00 в оба дня.

– Для автотранспортных средств высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом. Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, – отметили в пресс-службе.