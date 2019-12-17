Киренский район, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение по мосту через реку Макаровка в Киренском районе восстановлено. Об этом пишет пресс-служба губернатора со ссылкой на региональное министерство строительства и дорожного хозяйства.

Напомним, 3 декабря из-за обрушения моста через реку Макаровка на автомобильной дороге Усть-Кут-Киренск в Киренском районе на 77-м км было нарушено автомобильное сообщение между Киренском и Иркутском.

Водитель 60-тонного лесовоза, нарушив требования знака об ограничении тяжеловесного транспорта, выехал на мост, в результате чего переправа была разрушена. В связи с этим местными властями в Киренском районе введен режим ЧС.

Временный объезд организовали рядом с обрушившимся мостом и открыли его 5 декабря.

Филиал «Мостостроительный» АО «Дорожная служба Иркутской области» выполнил работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста (САРМ). Пролет установлен на существующие опоры моста.

Заканчиваются работы по устройству сопряжений с мостом и монтажу секций перильного ограждения.