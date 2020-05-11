|Транспорт
|12.05.2020
|
|
Движение по улице Красноказачья в Иркутске откроют 21 мая
|
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске продлили срок ремонтных работ на тепловой сети по улице Красноказачья. В связи с этим дорогу полностью откроют для движения транспорта 21 мая.
Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение ограничено по центру проезжей части улицы Красноказачья – по направлению движения от улицы Плеханова до улицы Култукская до 20:00 21 мая. Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».
Тэги: