Движение по улице Красноказачья в Иркутске откроют 21 мая

Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске продлили срок ремонтных работ на тепловой сети по улице Красноказачья. В связи с этим дорогу полностью откроют для движения транспорта 21 мая.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение ограничено по центру проезжей части улицы Красноказачья – по направлению движения от улицы Плеханова до улицы Култукская до 20:00 21 мая. Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».