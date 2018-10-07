|Транспорт
|08.10.2018
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Движение поездов на КБЖД восстановлено
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Слюдянский район, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе 6 октября в 23:20 местного времени движение поездов на Кругобайкальской железной дороге было полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Напомним, 5 октября в 15:41 местного времени на 125-м километре участка Маритуй-Шарыжалгай в результате камнепада произошло повреждение железнодорожного пути. При устранении завалов был смертельно травмирован рабочий.
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