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21.09.2018

Движение поездов на месте аварии с товарняком под Слюдянкой частично восстановлено

Слюдянский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Движение поездов по одному пути на участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД, прерванное ранее в связи со сходом грузовых вагонов, к 14:00 21 сентября частично восстановлено, сообщает пресс-служба компании. Кстати, по уточненным данным, с рельсов сошли 13 вагонов из 62, находившихся в составе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, товарняк перевозил автомобильные покрышки. В результате происшествия были повреждены 4 опоры линии электропередач, нарушено 40 метров железнодорожного полотна нечетного пути. Пострадавших нет.

Напомним, инцидент случился около 10 часов утра 21 сентября. На месте происшествия работают специалисты восстановительных бригад по ликвидации последствий аварии. Всего задействованы 74 человека, 13 единиц техники. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются.

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