Движение поездов на станции Мегет под Ангарском полностью восстановлено

Ангарск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции Мегет под Ангарском в 02:10 30 января. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Поезда дальнего следования и пригородные поезда, проходящие в настоящее время через этот участок, курсируют в соответствии с расписанием.

Напомним, инцидент случился 28 января в 13:22 по местному времени. В результате схода 30 вагонов жертв и пострадавших нет. Размер ущерба, причиненного ОАО «РЖД», устанавливается.

Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 30 вагонов с углем на станции Мегет ВСЖД.