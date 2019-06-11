Движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске ограничат

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 9:00 13 июня до 21:00 27 июня проезд на перекрестке улицы Некрасова и Кооперативного переулка будет закрыт.

Таким образом, сквозной проезд от улицы Сухэ-Батора до Пролетарской через улицу Некрасова будет невозможен, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения в рамках подготовки к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».