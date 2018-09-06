Движение транспорта в иркутском Академгородке частично ограничено

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 6 по 14 сентября в Иркутске движение транспорта по проезду, соединяющему улицы Лермонтова и Фаворского, частично ограничено.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, напротив здания по адресу улица Лермонтова, 132 А будут производиться аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.