|Транспорт
|07.09.2018
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Движение транспорта в иркутском Академгородке частично ограничено
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Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 6 по 14 сентября в Иркутске движение транспорта по проезду, соединяющему улицы Лермонтова и Фаворского, частично ограничено.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, напротив здания по адресу улица Лермонтова, 132 А будут производиться аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.
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