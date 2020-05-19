Эксперты: большинство иркутян тратят на машину до 10 тысяч рублей в месяц

Иркутск, Москва, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В России разразился экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Автомобильный портал «Дром» опросил своих пользователей, в том числе, из Иркутской области, выяснив, что в месяц они тратят на обслуживание машины от 5 до 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба портала, на бензин или другой вид топлива, страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей и прочие расходы такую сумму тратят 38% иркутян. Еще 23% укладывается в бюджет до 5 тысяч, а для 20% опрошенных содержание «железного коня» обходится в промежутке от 10 до 15 тысяч. От 15 до 20 тысяч на машину ежемесячно тратит 10%, по 20-30 тысяч – 5%, вариант «более 30 тысяч» выбрали 4% респондентов.

Самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. До 5 тысяч рублей в месяц здесь тратят 38% жителей. В Якутии и ЯНАО вариант ответа «более 30 тысяч» стал в два раза популярнее, чем в среднем по России. Его выбрали 10% респондентов. Зато в Москве и Московской области чаще, чем в среднем по стране, голосовали за «20-30 тысяч в месяц».

Всероссийский опрос проводился с 28 апреля по 7 мая 2020 года среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовали 16 тысяч 897 человек.