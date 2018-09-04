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05.09.2018

Электричка Черемхово-Иркутск изменит расписание почти на три недели

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 7 по 26 сентября включительно изменяется расписание движения пригородного поезда №6112 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский.

Как сообщает пресс-служба БППК, это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Мальта – Усолье-Сибирское.

Расписание движения:

  • Отправление из Черемхово в 5.35 (вместо 5.13),
  • Гришево 5.45-5.46,
  • Касьяновка 5.52-5.53,
  • Половина 6.05-6.06,
  • Белая 6.20-6.21,
  • Мальта 6.28-6.29,
  • Зеленый Городок 6.38-6.39,
  • Усолье-Сибирское 6.43-6.44,
  • Тельма 6.52-6.53,
  • Китой 7.04-7.05,
  • Майск 7.08-7.09,
  • Ангарск 7.13-7.22,
  • Южная 7.26-7.27,
  • Суховская 7.31-7.32,
  • Мегет 7.42-7.43,
  • ПМС-45 7.47 – 7.48,
  • Батарейная 7.51-7.52,
  • Горка 7.56 – 7.57,
  • Заводская 8.03-8.04,
  • Иркутск-Сортировочный 8.07-8.08,
  • Военный Городок 8.15-8.16,
  • Иркутный Мост 8.20 – 8.21,
  • Прибытие в Иркутск-Пассажирский в 8.26.

Уточнить время опоздания пригородных поездов можно по телефону: 8 (3952) 64-58-47 ежедневно, кроме среды, с 8:00 до 20:00.

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