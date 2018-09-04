|Транспорт
|05.09.2018
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Электричка Черемхово-Иркутск изменит расписание почти на три недели
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Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 7 по 26 сентября включительно изменяется расписание движения пригородного поезда №6112 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский.
Как сообщает пресс-служба БППК, это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Мальта – Усолье-Сибирское.
Расписание движения:
Уточнить время опоздания пригородных поездов можно по телефону: 8 (3952) 64-58-47 ежедневно, кроме среды, с 8:00 до 20:00.
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