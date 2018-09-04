Электричка Черемхово-Иркутск изменит расписание почти на три недели

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 7 по 26 сентября включительно изменяется расписание движения пригородного поезда №6112 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский.

Как сообщает пресс-служба БППК, это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Мальта – Усолье-Сибирское.

Расписание движения:

Отправление из Черемхово в 5.35 (вместо 5.13),

Гришево 5.45-5.46,

Касьяновка 5.52-5.53,

Половина 6.05-6.06,

Белая 6.20-6.21,

Мальта 6.28-6.29,

Зеленый Городок 6.38-6.39,

Усолье-Сибирское 6.43-6.44,

Тельма 6.52-6.53,

Китой 7.04-7.05,

Майск 7.08-7.09,

Ангарск 7.13-7.22,

Южная 7.26-7.27,

Суховская 7.31-7.32,

Мегет 7.42-7.43,

ПМС-45 7.47 – 7.48,

Батарейная 7.51-7.52,

Горка 7.56 – 7.57,

Заводская 8.03-8.04,

Иркутск-Сортировочный 8.07-8.08,

Военный Городок 8.15-8.16,

Иркутный Мост 8.20 – 8.21,

Прибытие в Иркутск-Пассажирский в 8.26.

Уточнить время опоздания пригородных поездов можно по телефону: 8 (3952) 64-58-47 ежедневно, кроме среды, с 8:00 до 20:00.