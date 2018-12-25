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26.12.2018

Электричка «Иркутск – Байкальск» и ретро-поезд «Слюдянка-1 – Иркутск» до 15 апреля изменят расписание

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - С 27 декабря по 15 апреля 2019 года в связи с проведением ремонтных работ на ВСЖД изменится расписание пригородного поезда №6334 Иркутск-Сортировочный – Байкальск и ретро-поезда №927 Слюдянка-1 – Иркутск-Пассажирский.

Пригородный поезд №6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск по вторникам и четвергам со станции Иркутск-Сортировочный будет отправляться в 17.39 вместо 17.13, на станцию Байкальск будет прибывать в 21.54.

Ретро-поезд №927 сообщением Слюдянка-1 – Иркутск-Пассажирский по четвергам со станции Слюдянка-1 будет отправляться в 19.03 вместо 17.40, на станцию Иркутск-Пассажирский будет прибывать в 21.38.

Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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