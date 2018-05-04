Электричка «Кежемская-Вихоревка» с 7 мая по 13 июня изменит расписание

Братский район, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 7 мая по 13 июня 2018 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание пригородного электропоезда № 6149 сообщением «Кежемская-Вихоревка».

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, электричка будет отправляться со станции Кежемская в 17:10 вместо 16:46, прибывать на станцию Вихоревка в 19:42 вместо 19:18.

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».