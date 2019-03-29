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30.03.2019

Еще четыре зимника закрыли в Иркутской области

Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области завершена эксплуатация еще четырех ледовых переправ: в Нижнеудинском районе «Нижнеудинск – Казачья Бадарановка», «Нижнеудинск – Костино», «Нижнеудинск – Заречье», а также в Братском районе «Большиокинск – Озерный».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на контроле ведомства находится эксплуатация 25 ледовых переправ в 11 районах. По одному зимнику насчитывают Балаганский, Тайшетский, Нижнеилимский, Чунский, Усть-Удинский районы, по два – Усть-Кутский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, три – Бодайбинский, пять – Катангский, шесть работают в Киренском районе. Также на контроле спасателей – четыре пеших ледовых перехода в Киренске (через реку Лена «Киренск-Мельничный», «Киренск-Пролетарский», «Макарово-Балашова» и один через реку Киренга «Киренск-Гарь»).

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