Еще две ледовые переправы открыты в Нижнеудинском районе за сутки 17 декабря

Нижнеудинский район, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Две переправы через реку Уда в Нижнеудинском районе прошли освидетельствование 17 декабря. «Зимники» открыты от Нижнеудинска до поселков Заречье и Костина. Грузоподъемность обеих – до 30 тонн.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, ледовые дороги оснащены дорожными знаками, которые необходимо соблюдать водителям. На въезде имеются информационные стенды, на которых перечислены правила безопасности.

Так, движение по переправам возможно только в светлое время суток, без пассажиров. Важно соблюдать ограничение веса автомобиля и скорости! При правильном пользовании ледовыми дорогами они прослужат до весны. Тем не менее, за состоянием переправ ежедневно будут следить государственные инспекторы по маломерным судам.

В настоящее время в Иркутской области функционируют девять ледовых переправ.