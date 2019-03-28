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Транспорт
29.03.2019

Еще одна авиакомпания этим летом запустит рейсы из Иркутска в Сочи

Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «АЛРОСА» объявила о запуске нового направления – Иркутск-Сочи-Иркутск. В этом году рейсы будут выполняться с 17 июня по 9 сентября, сообщается на сайте компании.

Вылеты из Иркутска запланированы каждый понедельник, старт в 14:25, приземление в Сочи в 16:15 (время везде указано местное). Время в пути составит 6 часов 50 минут. Обслуживать направление будут суда «Boeing 737-800».

 

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