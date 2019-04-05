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Транспорт
06.04.2019

Еще три ледовых переправы в Иркутской области закрыли 5 апреля

Иркутская область, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 5 апреля завершена эксплуатация трех ледовых переправ: в Киренском районе на реке Лена – «Пашня-Кривая Лука», «Киренск-Алексеевск» и в Тайшетском районе на реке Чуна – «Куюмба-Тайшет».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на закрытых переправах специалистами дорожной службы установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, препятствующие выезду на лед, проведено его чернение. Инспекторы ГИМС подчеркивают: ледовая обстановка – нестабильна. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лед, проводится установка дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах.

На сегодняшний день на контроле Государственной инспекции по маломерным судам находится эксплуатация 15 ледовых переправ в Нижнеилимском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Киренском и Катангском районах, а также четыре пеших ледовых перехода в Киренске на реках Лена и Киренга.

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