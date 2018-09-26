Европейские летчики осваивают полеты на МС-21-300

Москва, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Два летчика-испытателя и инженер-испытатель Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA) прошли обучение и выполнили полеты на самолете МС-21-300.

Как сообщает пресс-служба корпорации «Иркут», на первом этапе специалисты EASA изучили конструкцию и руководство по лётной эксплуатации самолета. В рамках второго этапа обучения, проводившегося на тренажерах и стендах, были отработаны основные полетные режимы. В их числе, в частности:

- взлет, заход на посадку и посадка с использованием посадочных систем и визуально;

- изучение характеристик устойчивости и управляемости самолета в различных режимах управления во всем допустимом диапазоне эксплуатационных высот, скоростей, весов и центровок;

- действия в особых случаях;

- достижение углов атаки, при которых срабатывает сигнализация о приближении к сваливанию.

После завершения теоретической и стендовой подготовки представители EASA выполнили серию полетов на самолете МС-21-300. В процессе испытатели ознакомились с основными характеристиками устойчивости и управляемости машины, с заходом на посадку и уходом на второй круг, в том числе с имитацией отказа двигателя.

По результатам обучения специалисты EASA получили допуск к полетам по программе сертификационных испытаний самолета МС-21-300.

Курс теоретической и практической подготовки для специалистов EASA провели летчики-испытатели и ведущие инженеры Летно-испытательного и доводочного комплекса ОАО «ОКБ имени Яковлева» (в составе ПАО «Корпорация «Иркут»).

Герой России, летчик-испытатель ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Олег Кононенко отметил:

– Благодаря большому опыту и высокому профессионализму наши европейские коллеги в кратчайшие сроки успешно освоили управление новым самолетом.

Сейчас российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Представители российских авиационных властей и EASA совместно со специалистами Корпорации «Иркут» ведут работу по валидации самолета в восемнадцати рабочих группах. Участие летчиков-испытателей EASA в испытаниях новой авиатехники является обязательным условием для ее валидации агентством.