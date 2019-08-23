ФСБ: в Приангарье беспилотники все чаще нарушают правила использования воздушного пространства

Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области в два раза увеличилось количество нарушений правил использования воздушного пространства пользователями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам специалистов, самым распространенным нарушением является несогласованное с органами власти и ответственными за безопасность полетов ведомствами использование воздушного пространства операторами БПЛА, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.

Несанкционированное использование БПЛА в зоне действия режима ЧС в Тулунском, Нижнеудинском и Чунском районах создало предпосылки для возникновения аварийной ситуации – тогда в ряде случаев экипажи воздушных судов Ми-8 министерства чрезвычайных ситуаций и министерства обороны России сообщали об опасных сближениях с БПЛА, используемых частными лицами без получения разрешения на полеты.

Аналогичные факты несанкционированного использования беспилотников фиксировались во время проведения Российского этапа международного ралли «Шелковый путь» и общественно-массовых мероприятий в Иркутске. Во всех выявленных случаях виновники привлечены к административной ответственности.

В ФСБ напоминают, что использование воздушного пространства осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства, которое выдается пользователю с учетом ограничивающих временных и местных режимов использования воздушного пространства. Причем этим летом наказания за нарушения ужесточены. Теперь физическим лицам грозит штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а должностным лицам – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Ранее размер штрафа для граждан составлял от 2 до 5 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 25 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф остался прежним – от 250 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности организации до 90 дней.

По вопросам получения разрешений на осуществление полетов с использованием БПЛА на территории Иркутска их собственники могут получить консультацию по телефону 52-00-59. Для организации полетов БПЛА в иных населенных пунктах, их пользователи могут обращаться в администрацию соответствующих муниципальных образований.