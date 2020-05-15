Гарантийный ремонт дороги до Большого Голоустного должен начаться в мае 2020 года

Иркутский район, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев 16 мая во время рабочей поездки в Иркутский район обсудил с коллегами из правительства вопросы реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильной дороги Иркутск – Большое Голоустное. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Я не удовлетворен подходом к работе подрядной организации, которая проводила реконструкцию дороги на участке 46-70 км. Его сдали в эксплуатацию в октябре 2018 года. Сегодня есть вопросы к качеству. Участок – гарантийный. Мы договорились, что в течение месяца все эти недостатки устранят. Контроль со стороны правительства за ходом работ будет постоянным, – заявил Игорь Кобзев.

По словам директора ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлии Гординой, на участке автодороги протяженностью 4,6 км будет восстановлено асфальтобетонное покрытие. Ранее дорожным строителям уже была выставлена претензия и штраф за нарушение сроков работ – 6,88 млн рублей.

– Есть провалы основания, деформации дорожного покрытия. Нужно заменить этот участок полностью. К работам должны приступить в мае текущего года. Задача – выполнить всё качественно. Нас заплатки не устроят, – сказала Юлия Гордина.

Плановые ремонты Голоустненского тракта начались в 2017 году. Ежегодно дорожники реконструируют и капитально ремонтируют разные участки автомобильной дороги. В 2020 году планируется досрочная сдача участка 75-85 км. Затем проведут проектно-изыскательские работы на участок 85-95 км. На участок от 95 до 114 км дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области планирует заключить контракт полного жизненного цикла. Им предусмотрено, что проектирование, строительство и дальнейшее содержание объекта – полностью ответственность подрядчика.

Движение по автомобильной дороге Иркутск – Большое Голоустное интенсивное: здесь проходят маршруты в садоводства и на дачные участки, в близлежащие населенные пункты и на Байкал.

– Мы сегодня планируем дальнейшее развитие региональной дорожной инфраструктуры. Рассматриваем Голоустное как перспективное направление дальнейшего экономического и туристического роста. Эта дорога должна стать визитной карточкой Иркутского района и области. Сегодня принимаем решение о дальнейшем строительстве автодороги. Окончание строительства автомагистрали рассчитываем в 2021 – 2022 годах, – отметил Игорь Кобзев.