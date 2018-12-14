ГИБДД запретила изменять правила дорожного движения, а то «всех запутали»

Москва, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Госавтоинспекция России временно запретила изменять правила дорожного движения (ПДД).

Детали введения моратория на внесение изменений в ПДД уточнил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, сообщают « Аргументы недели ».

По информации эксперта, «временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД», передает ТАСС. Как отметил Митрошин, нельзя «гарантировать, что изменения не может ввести министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение».

На данный момент договоренности о моратории достигнуты между ГИБДД и МВД.

– Но сами мы настроены на то, чтобы пока эту деятельность немного приостановить, - сказал Дмитрий Митрошин.

Он пояснил: «Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс».

Глава ГИБДД России Михаил Черников считает, что «баловаться этими изменениями» не надо. Он рассказал, что многие будущие водители просят даже ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.