ГИБДД: значительная часть ДТП в Иркутской области происходит на муниципальных дорогах

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Работу по обеспечению безопасности на дорогах Иркутской области необходимо усилить. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба губернатора.

Как рассказал начальник УГИБДД ГУ МВД по Иркутской области Григорий Крепель, в 2019 году обстановка со смертностью на дорогах Иркутской области в результате дорожно-транспортных происшествий оставалась сложной. Количество ДТП снизилось на 2% и составило 3277 случаев (в 2018 году – 3390). Однако общее число погибших возросло на 2% – 358 человек.

– Значительная часть ДТП произошла на муниципальных дорогах. Практически в каждом втором ДТП были выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, – отметил Григорий Крепель.

В связи с этим главам муниципальных образований дано поручение контролировать качество дорожного покрытия, организовывать пешеходные дорожки и тротуары, обеспечить видимость разметки и знаков, в зимний период содержать дороги в надлежащем состоянии.

На заседании была озвучена и тема безопасности на железной дороге. В 2019 году на переездах допущено 16 ДТП, погибли шесть человек. Ежегодно объем вкладываемых в переезды средств возрастает: выполняется капитальный ремонт с заменой устройства заграждения переезда, проводится асфальтирование автодорог в границах переезда, устанавливаются системы фото- видеонаблюдения. В 2019 году на эти цели было потрачено более 20,5 млн рублей, на 2020 год планируется направить 41,4 млн рублей.

Заместитель начальника Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры по безопасности движения поездов Восточно-Сибирской железной дороги Владимир Стадник доложил, что всего в Иркутской области эксплуатируется 135 переездов, из них 11 переездов не обслуживаются в связи с отсутствием владельца автодороги. Этот вопрос постоянно контролируется министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Также на заседании было принято решение усилить работу с взрослым населением и детьми по профилактике ДТП.