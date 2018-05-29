Елена Федорова: Глазковский мост в Иркутске могут откапиталить после 2020 года – или построить рядом еще один

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутска рассматривают возможность капитального ремонта и реконструкции Глазковского моста после 2020 года. Об этом на слушаниях в думе Иркутска сообщила председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

Она отметила высокую степень износа конструкций. Сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы. Также, по ее словам, обсуждается даже возможность строительства рядом еще одного моста.

СПРАВКА (по Википедии):

Последний из ныне построенных мостов через реку Ангара в областном центре строили более 10 лет. В 1999 году начались непосредственные работы по возведению моста, в 2003 году – бетонирование 105-метровых русловых пролетов. Двустроннее движение по мосту открыли в конце 2009 года, до 2013 года обустраивались развязки по обе стороны Ангары.