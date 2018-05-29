|Транспорт
|30.05.2018
|
Елена Федорова: Глазковский мост в Иркутске могут откапиталить после 2020 года – или построить рядом еще один
|
Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутска рассматривают возможность капитального ремонта и реконструкции Глазковского моста после 2020 года. Об этом на слушаниях в думе Иркутска сообщила председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.
Она отметила высокую степень износа конструкций. Сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы. Также, по ее словам, обсуждается даже возможность строительства рядом еще одного моста.
СПРАВКА (по Википедии):
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram