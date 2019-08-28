Гостехнадзор фиксирует снижение числа квадроциклов на Ольхоне и в Тажеранах

Ольхонский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Ольхоне и в Тажеранских степях стали реже встречаться квадроциклы. Об этом сообщили в службе Гостехнадзора Иркутской области.

За последние годы квадроциклы, багги, трициклы, питбайки и прочая экстремальная техника стали очень популярны у туристов. Высокая проходимость транспорта позволяет проезжать в любом направлении, преодолевая практически любое бездорожье, брать любую возвышенность. В Иркутской области излюбленным местом для их использования стали остров Ольхон и заповедные зоны на берегу озера Байкал.

Ежегодно с началом летнего сезона проверкой использования такого транспорта занимается служба Гостехнадзора Иркутской области. Каждые выходные инспекторы Службы дежурят на побережье Малого моря и острове Ольхон.

– Прежние годы инспекторы совместно с представителями «Заповедного Прибайкалья» работали буквально без отдыха и за летний сезон проверяли порядка 350 единиц техники. За различные административные правонарушения составляли до 50 протоколов, – говорит заместитель руководителя службы Гостехнадзора Иркутской области Алексей Антонов. – Сейчас в плане нарушений административного кодекса отмечается положительная динамика. Нарушений стало намного меньше. И главное, значительно меньше стало на побережье Байкала квадроциклов, которые наносят непоправимый урон экосистеме заповедной зоны.

В этом году за время рейдов инспекторы проверили 153 единицы техники, находящейся на побережье Байкала и на Ольхоне, из них всего лишь 95 квадроциклов. Традиционно проверке подверглись пункты проката квадроциклов баз отдыха «Куркут», «Наратэй», «Зуун-Хагун», «Гагарин-House» и зоны отдыха вдоль побережья острова Ольхон.

За управление внедорожными транспортными средствами без удостоверения тракториста-машиниста выдано 12 постановлений об административных правонарушениях. В следующем году работа по выявлению и проверке вездеходной техники на территории Ольхонского района будет продолжена.

Напомним, с 2016 года на территории Прибайкальского национального парка запрещено движение квадроциклов, кроссовых мотоциклов, питбайков, снегоболотоходов, трициклов и багги. Однако на них разрешается ездить по дорогам общего пользования. На побережье Малого моря действуют несколько пунктов проката квадроциклов.