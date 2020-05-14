Грунтовую дорогу в Свирск приведут в порядок к 2021 году

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Реконструкцию дороги, ведущей в Свирск, начнут уже в этом году. Игорь Кобзев во время рабочей поездки оценил состояние объекта, сообщает пресс-служба главы региона.

Город, в котором проживает 13 тысяч человек, находится в стороне от федеральной трассы. Из посёлка Михайловка Черемховского района к нему ведёт грунтовая дорога протяжённостью 8,7 километров. Она не отвечает показателям безопасности, находится в плохом состоянии, на ней много опасных поворотов. Тем не менее по ней движется большое количество личного и общественного транспорта, ходят школьные автобусы. Также дорогой пользуется грузовой транспорт, который перевозит продукцию промышленных предприятий, среди которых мостостроительный завод, Свирский речной порт, производство аккумуляторов, деревообрабатывающие компании.

– Дорожная сфера Иркутской области требует серьезных вложений. Пример этого – дорога в Свирск. Средства на её реконструкцию выделены, ремонт займёт два года, – сказал Игорь Кобзев.

Проектная документация для реконструкции дороги полностью готова. Она получила положительные заключения государственной и экологической экспертиз. В ближайшее время состоятся торги, будет определён подрядчик. Стоимость работ составит 700 млн рублей. Специалисты уменьшат радиусы опасных поворотов дороги, приведут её в нормативное состояние, сделают безопасной.

– Реконструкция продлится два года. В сентябре начнутся подготовительные работы. Будут закуплены и доставлены необходимые материалы, установлен строительный городок, специалисты проведут буровзрывные работы, утрамбуют дорожное полотно. Основная часть работ будет проведена в следующем году, - сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Игорь Кобзев поручил тщательно контролировать ход работ, не допускать их затягивания, обеспечить безопасность движения транспорта во время реконструкции дороги.

Также врио губернатора Иркутской области посетил паромную переправу через реку Ангара «Свирск – Каменка». Она расположена на автомобильной дороге межмуниципального значения «Бохан - Свирск» в Боханском районе Иркутской области и очень востребована местными жителями. Компания, которая осуществляет перевозки, провела модернизацию оборудования, увеличив грузоподъемность и пассажировместимость парома.

– Паромная переправа очень нужна жителям обоих районов. Её работу субсидирует правительство Иркутской области. Раньше паром ходил четыре раза в день. С 15 мая количество рейсов будет увеличено до девяти раз в день, – сказал Игорь Кобзев.

Навигационный период работы парома – с 1 мая до 15 ноября. В этом году сумма контракта составляет 68,2 млн рублей.